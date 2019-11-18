 Шефчович рассчитывает на обсуждение транзитного контракта на уровне президентов Украины и России

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Шефчович выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Шефчович отметил, что до конца ноября между сторонами будет проведена встреча на уровне министерств и компаний. Принимать участие в ней будет в том числе и АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), в собственность которого в рамках отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, будет передано ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС).