[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.07 26.44
 Макроэкономика
  196  0
Все про:газовые переговоры (142) Россия (4218) Шефчович Марош (82) Транзит газа (256)

 Шефчович рассчитывает на обсуждение транзитного контракта на уровне президентов Украины и России

Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин 9 декабря на саммите "нормандского формата" смогут обсудить контракт по транзиту российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Шефчович выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Шефчович отметил, что до конца ноября между сторонами будет проведена встреча на уровне министерств и компаний. Принимать участие в ней будет в том числе и АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), в собственность которого в рамках отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, будет передано ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160355
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Азовское море ГБР ГПУ Донбасс Зеленский Кабмин корабль Портнов Россия
 
 
 
 
 
 вверх