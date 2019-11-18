 "Укрэксимбанк" разместил еврооблигации на $100 миллионов под 9,95%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

Лид-менеджерами выпуска выступили J.P.Morgan и Morgan Stanley. Заявки подали около 50 инвесторов на общую сумму $300 млн.

Окончательное распределение инвесторов стало таким: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж-фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.

"Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году", - заявил член правления "Укрэксимбанка" Александр Щур.

Как отмечается в сообщении, эта трансакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года.

Последний раз банк выходил на долговой рынок в марте 2018 года, когда разместил евробонды (LPN) на 4,051 млрд грн со ставкой купона 16,5% годовых и погашением в марте 2021 года.

В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот "Укрэксимбанка" в долларах со сроками погашения в 2022, 2023 и 2024 годах. По каждому выпуску предусмотрен амортизационный механизм погашения.

По еврооблигациям-2022, купон по которым составляет 9,625%, предусмотрена выплата 50% основной суммы 27 апреля 2019 года, оставшихся 50% - шестью равными полугодовыми траншами.

Для еврооблигаций-2023 50% основной суммы выплачивается 9 февраля 2020 года, оставшиеся 50% - шестью равными полугодовыми траншами начиная с 9 августа 2020 года; по еврооблигациям-2024 50% основной суммы выплачивается 22 января 2021 года, оставшиеся 50% - восемью равными полугодовыми траншами начиная с 22 июля 2021 года. Ставка купона по евробондам-2023 установлена на уровне 7% + ставка шестимесячного LIBOR, по евробондам-2024 - 9,75%.

"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Чистая прибыль "Укрэксимбанка" по итогам января-сентября 2019 года составила 2,27 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (706,24 млн грн).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (205,439 млрд грн) банк занимал 3 место среди 76 действовавших в стране банков.