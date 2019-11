 "Нафтогаз" пока не получил официальные предложения от "Газпрома", – Витренко

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, опубликовав на своей странице в Facebook картинку с подписью "look at all that mail not being delivered", передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, ранее 18 ноября "Газпром" заявил, что компания за подписью председателя правления Алексея Миллера направила в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В частности, в предложении "Газпрома" должно быть указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, говорится в сообщении управления информации монополии.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Как сообщалось, ранее российский президент Владимир Путин допустил прекращение транзита газу черед Украину после истечения действующего контракта с 1 января 2020 года, пожаловавшись на новые требования НАК "Нафтогаз Украины" в споре с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Ранее Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что украинская компания ожидает встречных предложений от российской стороны после предложения "обнулить взаимные претензии", включая обязательство "Газпрома" выплатить украинской компании $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, по итогам очередного раунда трехсторонних газовых переговоров, который состоялся в Брюсселе 28 октября, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована их результатами, но сохраняет надежду на решение существующих проблем в будущем.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего "пакетного решения" газовых вопросов в отношениях с Украиной.