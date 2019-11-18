 Украина и Литва имеют общие позиции о недопустимости реализации "Северного потока-2", – Гончарук

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Мы очень ценим поддержку Литвы. Для Украины очень важно иметь сильных партнеров и ощущать их поддержку внутри ЕС. В частности, мы благодарны литовским коллегам за поддержку Украины в рамках ПАСЕ, в частности, во время голосования делегатов Литвы "против" возвращения России полномочий в Парламентской Ассамблее", – подчеркнул Гончарук.

Он отдельно подчеркнул важность общей позиции Украины, Литвы и других стран ЕС относительно недопустимости реализации проекта "Северный поток-2", монополизирующего энергетический рынок и который неизбежно приведет, среди прочего, к ухудшению качества услуг для всех потребителей.

"Энергетическая безопасность – приоритет не только для Украины, но для всей Европы. Этот вопрос должны обсуждаться на самом высоком уровне в ЕС, поэтому я благодарю Литву за поддержку в этом вопросе. Я рад, что мы имеем общую позицию относительно недопустимости реализации проекта "Северный поток-2". Это политический, а не бизнес-проект, и очень важно остановить его разрушительное влияние, ведь речь идет о безопасности всей Европы", – подчеркнул Гончарук.

Он также выразил надежду в успешности подготовки и проведения Конференции по вопросам реформ в Украине, что состоится в Вильнюсе в июле 2020 года.

"Мы ожидаем, что следующая Конференция в Литве станет важной платформой для развития четкой дорожной карты имплементации важных реформ в Украине. Следует изменить подход по поддержке Украины с ситуационного на системный. Уверен, что взаимные визиты высокого уровня и совместное участие представителей Украины и Литвы во встречах Европейского Совета будут способствовать достижению этой цели", – подчеркнул премьер.