 В Украине могут пересмотреть лимит на владение землей (обновлено)

Об этом рассказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Максимальный лимит на землю, скажем так, в одни руки, он тоже скорее всего будет пересматриваться во время подготовки законопроекта между первым и вторым чтением", - сказал Разумков.

Как рассказал уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в интервью Интерфакс-Украина, компромисс по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках после снятия моратория на ее продажу будет найден ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", после проведения дискуссий со всеми участниками процесса и заинтересованными сторонами.

"Наиболее дискуссионное, что у нас сегодня осталось, и то, вокруг чего у нас будет в парламенте жаркая дискуссия, это вопрос концентрации. 213 тыс. га в одни руки не воспринимается обществом, это слишком большие объемы, и это, безусловно, мы будем пересматривать. Но вопрос того, в каком формате, какие критерии, будут ли это какие-то процентные, 0,5%, допустим, или 0,3%, или это будет зафиксировано в гектарах, что не более чем столько-то", - сказал Лешенко.

Лещенко указал, что президент Украины Владимир Зеленский дал ему поручение отработать этот вопрос с народными депутатами, профильными ассоциациями, собственниками паёв, и непосредственно с органами государственной власти и местного самоуправления.

"Они должны высказать свою позицию, мы это все обработаем, и в рамках их предложений будем пытаться найти компромисс. Я думаю, что по вопросу концентрации земель на начало декабря у нас уже будет какая-то проектная часть, которая должна устроить всех", - пояснил он.

Лещенко подчеркнул, что, несмотря на всю критику, президент запустил по вопросу земельной реформы "режим национального диалога".

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что между первым и вторым чтением в Верховной Раде в законопроекте о рынке земли будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями.

Также Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на всеукраинском референдуме. Президент отметил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который "четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса".

Ожидается, что лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждить участок в течение года.

В августе 2019 года вступило в силу решение ЕСПЧ, согласно которому мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает права украинских граждан в части требований Европейской конвенции по правам человека.