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 В Украине могут пересмотреть лимит на владение землей

Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта "О рынке земли".

Об этом рассказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Максимальный лимит на землю, скажем так, в одни руки, он тоже скорее всего будет пересматриваться во время подготовки законопроекта между первым и вторым чтением", - сказал Разумков.

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

Ожидается, что лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждить участок в течение года.

В августе 2019 года вступило в силу решение ЕСПЧ, согласно которому мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает права украинских граждан в части требований Европейской конвенции по правам человека.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160343
 
 
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