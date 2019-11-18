 В Украине могут пересмотреть лимит на владение землей

Об этом рассказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Максимальный лимит на землю, скажем так, в одни руки, он тоже скорее всего будет пересматриваться во время подготовки законопроекта между первым и вторым чтением", - сказал Разумков.

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

Ожидается, что лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждить участок в течение года.

В августе 2019 года вступило в силу решение ЕСПЧ, согласно которому мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает права украинских граждан в части требований Европейской конвенции по правам человека.