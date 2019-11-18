 Аэропорт "Борисполь" занял второе место в рейтинге ACI Europe по росту пассажиропотока

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованным данным на сайте ACI Europe, в сентябре (+27,6%) и в третьем квартале (+25,8%) аэропорт "Борисполь" уступил только аэропорту Милана (Италия) с показателями +33,5% и +26,2% соответственно.

Кроме того, в топ-5 рейтинга по динамике прироста пассажиропотока среди аэропортов на менее, чем 5 млн пассажиров попал Международный аэропорт "Харьков". В сентябре (+66,3%) он уступил только аэропорту Марибора (Словения) с приростом +92%, в третьем квартале (+42,1%) – аэропортам Тиргу Муреса (Румыния, +113,5%), Охрида (Северная Македония, +53,8%) и Турку (Финляндия, +52%).

ACI Europe ежемесячно составляет рейтинг аэропортов по уровню пассажиропотока, анализируя данные более 230 европейских аэропортов.

Международный совет аэропортов (Airports Council International) - единственное глобальное торговое представительство аэропортов в мире. Оно делится на отделения: ACI Europe, ACI Africa, ACI Asia, ACI Latin American/Carribean, ACI North America, ACI Pacific.

Целями ACI является представление интересов аэропортов-членов организации, поиск путей сотрудничества их с авиакомпаниями и другими партнерами для создания условий, необходимых для успешного функционирования всей отрасли, продвижение интересов операторов аэропортов в регулирующих органах и законодательных структурах, а также в кругах, влияющих на формирование общественного мнения об аэропортовом бизнесе.