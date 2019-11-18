 Суд выпустил задержанного главу "Укрэксимбанка" под залог в 3 миллиона

На внесение указанной суммы суд отвел пять дней, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Прокурор просил суд взять Гриценко под стражу на 50 дней с альтернативой внесения залога 100 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также уведомлять прокурора о смене места жительства и места работы.

Как сообщалось, глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан 16 ноября сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в субботу в Киеве в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Гриценко подозревается в участии в период с сентября 2014 года по настоящее время в преступной организации, в составе которой по заказу бывшего первого вице-премьера времен Януковича Сергея Арбузова и олигарха Сергея Курченко он помогал легализовать $100 млн. Общая сумма предполагаемой легализации - $506 млн.

Напомним, Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.