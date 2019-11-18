[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.07 26.44
 IT
  54  0
Все про:Япония (249) Yahoo (19)

 Yahoo Japan объединится с мессенджером Line в компании стоимостью $30 миллиардов

Японский холдинг SoftBank Corp планирует объединить свое интернет-подразделение Yahoo Japan с разработчиком мессенджера Line Corp для создания технологического гиганта стоимостью $30 млрд, который должен составить конкуренцию таким соперниками, как Rakuten.

SoftBank сообщил, что сделка о слиянии Yahoo Japan, которая изменила в прошлом месяце название на Z Holdings, и Line, принадлежащей южнокорейской Naver Corp, будет завершена в октябре 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Компании планируют заключить окончательное соглашение к следующему месяцу, в результате которого SoftBank и Naver создадут совместное предприятие, контролирующее Z Holdings, который, в свою очередь, будет управлять Yahoo Japan и Line.

Z Holdings при этом останется консолидированной дочерней компанией SoftBank Corp.

SoftBank и Naver, которой принадлежит 73% убыточной Line, планируют объявить тендер на продажу остальных бумаг компании по цене 5 200 иен за акцию.

Бумаги Line закрыли торги понедельника ростом на 2,18% до 5 150 иен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160328
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиIT
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Азовское море ГБР ГПУ Донбасс Киев корабль Нафтогаз Россия Укрэксимбанк
 
 
 
 
 
 вверх