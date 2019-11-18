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Все про:Мариуполь (150) порт (696) руководство (104)

 Мариупольский порт получил временного руководителя

В течение ближайших двух месяцев исполнять обязанности директора ГП "Мариупольский морской торговый порт" будет заместитель директора по эксплуатации Юрий Балан.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского порта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В пятницу, 15 ноября, Кабинет министров Украины согласовал назначение руководителя Мариупольского морского торгового порта Александра Олейника и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Южный". Исполнять обязанности директора нашего предприятия в течение ближайших двух месяцев будет заместитель директора по эксплуатации Юрий Балан", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на кадровые изменения, Мариупольский порт работает в прежнем режиме и продолжает реализацию Стратегической программы развития предприятия, в том числе строительство зернового терминала.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160327
 
 
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