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 Финансы, Корпоративные отношения
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Все про:Боголюбов (129) Коломойский (960) Лондон (156) Приватбанк (1029)

 Cуд Лондона дал Коломойскому отсрочку до 10 января для суда с "Приватбанком", – СМИ

Высокий суд Лондона 15 ноября решил предоставить экс-владельцам "Приватбанка" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову дополнительное время для подготовки к защите по иску государственного банка до 10 января 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник в банке, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, адвокат Майкл Булс, представляющий Коломойского, просил судью Высокого суда Брайана Ролингса дать ему время для подготовки к защите до 25 февраля, однако суд определил дату до 10 января.

Как сообщалось, ранее бывшие владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обратились к лондонскому судье с просьбой предоставить им дополнительное время для защиты против обвинений о выводе $2,6 млрд из национализированного "Приватбанка".

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Напомним, 15 октября государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции, судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160325
 
   
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А чому колишніх топ-менеджерів Приватбанку, всякиє Дубітетів не "викрадають" на чорних мікроавтобусах браві СБУшники за дорученням не менш бравихпідопічних Рябошапки?
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https://censor.net.ua/news/3159446/ot_planov_po_privatbanku_ne_otkajus_dlya_takih_kak_poroshenko_nujno_vernut_smertnuyu_kazn_kolomoyiskiyi/sortby/tree/order/asc/page/3#comment_72043562

13.11.19 15:00 От планов по "Приватбанку" не откажусь.
Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь,
- Коломойский.
senia

******, Коломойский - Герой Украины, Пэтя в пролёте !
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