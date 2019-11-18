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Все про:арест (413) ГПУ (732) залог (130) Укрэксимбанк (132)

 Прокуратура потребовала арестовать главу "Укрэксимбанка" с залогом в 100 миллионов

Прокурор подал ходатайство о мере пресечения для главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко в виде залога в размере 100 млн грн и взятии его под стражу на 50 дней.

Об этом прокурор сообщил во время заседания в Печерском райсуде Киева, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан 16 ноября сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в субботу в Киеве в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

По данным следствия, Гриценко, злоупотребляя своим служебным положением, вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

Напомним, Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160309
 
 
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