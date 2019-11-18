 Нацкомиссия планирует повысить тариф "Укрэнерго" на передачу на 36%

Соответствующие проекты постановлений внесены в повестку дня заседания комиссии на 19 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованным на сайте регулятора документам, осуществленный оператором системы передачи э/э расчет основан исходя из роста расходов на покупку компанией э/э для компенсации технологических потерь (на 21,2%), расходов на оплату труда и соцмероприятий.

Кроме того, одним из основных факторов роста тарифа на передачу э/э является прогнозируемое увеличение операционных расходов (на 67%). В частности, речь идет о росте расходов по налогу на землю в результате изменения ставок налогообложения из-за корпоратизации компании, о расходах на паспортизацию объектов, государственную регистрацию имущественных прав на недвижимость, изготовление соответствующих технических паспортов, оформление прав пользования земельными участками. Также компания в поданном проекте предложила учесть рост материальных расходов (на 10%), амортизации (на 14%), расходов с прибыли (1,2%).

В проекте учтен прогнозируемый на следующий год рост объема потребления э/э на 16,6%, что является компенсирующим фактором при определении размера тарифа. Дополнительным компенсатором также является уменьшение на 8,9% расходов по статье "выполнение специальных обязательств для обеспечения общественных интересов" и уменьшение на 5% финрасходов.

Таким образом, согласно проекту, операционные расходы в тарифе предлагается учесть на уровне 6,63 млрд грн, расходы связанные с покупкой э/э для компенсации технологических потерь, – 2,9 млрд грн, расходы на оплату труда – 2,1 млрд грн, расходы на увеличение доли производства "зеленой" э/э – 14,19 млрд грн (1,56 млрд грн из них – выплаты домохозяйствам).

Прогнозируемый объем потребления в 2020 году э/э учтен на уровне 150,27 млн МВт-ч.

В свою очередь рост на 24% тарифа на услуги по диспетчеризации рассчитан также исходя из увеличения расходов на оплату труда и отчислений на соцмероприятия, на услуги администратора расчетов и администратора коммерческого учета, амортизацию, приобретение вспомогательных услуг по регулированию частоты и мощности, операционных расходов.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.