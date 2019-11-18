 Транзит нефтепродуктов через Украину в октябре упал на 40%

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования рынка, передает БизнесЦензор.

Все транзитные перевозки нефтепродуктов осуществлялись в направлении Молдовы.

За отчетный месяц было транзитировано 7,7 тыс. тонн дизельного топлива, что на 3,9 тыс. тонн больше показателя сентября текущего года. Весь объем пришелся на поставки из Беларуси.

Транзит бензинов в октябре составил 1 тыс. тонн. Весь ресурс был отправлен из Беларуси в Молдову.

За десять месяцев 2019 года транзит нефтепродуктов составил 92,3 тыс. тонн, что на 26% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.

В 2018 году транзит нефтепродуктов через территорию Украины по железной дороге сократился в 3,5 раза - с 518 тыс. до 145,7 тыс. тонн - по сравнению с объемами 2017 года.