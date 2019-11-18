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 Поставщик самосвалов для ОГХК через суд отменил штраф за сговор на тендере на 62 миллиона

Хозяйственный суд Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета о cговоре ООО с ИИ "Юромаш" и ООО "Голекс" на двух тендерах филиала "Вольногорский горно-металлургический комбинат" государственной "Объединенной горно-химической компании" в части вины "Юромаша".

Об этом свидетельствует решение суда от 30 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Суд решил, что вывод АМКУ о сговоре двух компаний на торгах являет собой следстви "ограниченного круга факторов".

В частности, суд решил, что АМКУ не доказал наличие связей "Юромаша" и "Голекса" через фирму "Аргепо" (единоличная владелица "Юромаша" Анна Покотилова является соучастником ООО "Аргепо", руководителем которого является Сергей Коляденко - совладелец ООО "Голекс").

Кром того, по мнению суда, АМКУ не опроверг доводов о том, что местонахождение "Юромаша" и "Голекса" по одному адресу и получение почтовой корреспонденции по одному адресу не может быть доказательством нарушения конкурентного законодательства.

Суд также решил, что наличие финансово-хозяйственных отношений между "Голексом" и владелицей "Юромаша" Анной Покотиловой не говорит о согласованности действий ответчиков.

По мнению суда, наличие хозяйственных связей между ответчиками в 2017-2018 годах также не может свидетельствовать о взаимных интересах в отношении совместной деятельности и наличии их договоренности о результатах спорных торгов. Суд отметил, что комитет также не дал оценки тому обстоятельству, что между тремя участниками спорных закупок существовала ценовая конкуренция в ходе аукциона.

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Как сообщалось, в сентбяре глава АМКУ Юрий Терентьев заявил, что компании "Юромаш" и "Голекс" признаны виновными в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, а именно в сговоре на торгах по закупке самосвалов грузоподъемностью 55 тонн. для Вольногорского горно-металлургического комбината, который входит в ОГХК.

По результатам расследования на ООО с иностранными инвестициями "Юромаш" наложен штраф в размере 62 млн грн, на ООО "Голекс" – 4,5 млн грн.

Напомним, филиал "Вольногорский горно-металлургический комбинат" ПАО "ОГХК" в апреле-июне 2018 года по результатам тендеров заключил два соглашения с ООО с ИИ "Юромаш" о закупке 18 самосвалов на общую сумму 353,16 млн грн.

"Голекс" и "Юромаш" предлагали самосвалы Bell B60E. На обоих торгах "Юромаш" сделал самые дорогие заявки, и одержал победу благодаря тому, что заказчик отклонил более дешевых победителей аукционов.

При этом СМИ заметили, что представители "Голекса" и "Юромаша" загружали документы на рассмотрение заказчику синхронно.

"Голекс" принадлежит Геворку Бабаяну из Германии (95%), представителем которого в одном из протоколов собраний значится Николай Недотопа, и киевлянину Сергею Коляденко (5%). Совладелец "Голекса" Сергей Коляденко также руководит ООО "Аргепо" Анны Покотиловой, Яны Герцог, Ирины Дорощук и Дмитрия Кукарекина. Упомянутая Анна Покотилова - единственная владелица "Юромаша", которым руководит Яна Герцог. Покотилова также владеет долей в ООО "Туристическая компания "Киевский спутник", которому КГГА заказывает услуги приема иностранных делегаций, организации конференций и тому подобное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160301
 
 
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