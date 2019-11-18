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 Полиция потратила 1 миллион на проведение опроса об уровне доверия к себе

Национальная полиция Украины 11 ноября оплатила ООО "Центр стратегического развития территорий" услуги по опросу общественного мнения стоимостью 998 тыс. грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в сентябре фирме по результатам тендера заказали опрос общественного мнения в оценке уровня доверия населения к полиции.

До 18 октября фирма должна была разработать программу, методологию и маршрут опроса, составить, протестировать и напечатать анкеты, провести 15 тыс. личных интервью совершеннолетних лиц в областных центрах и Киеве. Результатом были промежуточный итогово-аналитический отчет по областям и Киеву и обобщенный отчет.

Анкета включала 79 вопросов. Исследование не охватывало временно оккупированные территории, а также территории медицинских учреждений, воинских частей и уголовно-исполнительных учреждений.

Цена сделки по крайней мере вдвое ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,24 млн грн.

Более дорогими конкурентами при очень активных торгах были ВОО "Передовые правовые инициативы", ООО "Форсервис ЮА Сейлз", ООО "Социологическая агентство "Фама", ОО "Центр "Социальный мониторинг", ДВНЗ "Университет банковского дела" и ООО "Инфо Сапиенс".

Учредителями "Центра стратегического развития территорий" из Мелитополя являются Сергей Левченко, Алексей Фокарди, Иван Жокин, Андрей Лось и Андрей Орлов. Фирма основала ГС "Ассоциация малого и среднего бизнеса Украины" совместно с ООО "ССК-Инжиниринг" Левченко, Фокарди, Жокина, Игоря Кастина, Владимира Корниенко и Екатерины Боровиковой.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160296
 
 
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Вот это и есть совок и показуха, вместо того, чтобы вкладываться в развитие и реформы, тратятся на пиар
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