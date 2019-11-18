 Полиция потратила 1 миллион на проведение опроса об уровне доверия к себе

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в сентябре фирме по результатам тендера заказали опрос общественного мнения в оценке уровня доверия населения к полиции.

До 18 октября фирма должна была разработать программу, методологию и маршрут опроса, составить, протестировать и напечатать анкеты, провести 15 тыс. личных интервью совершеннолетних лиц в областных центрах и Киеве. Результатом были промежуточный итогово-аналитический отчет по областям и Киеву и обобщенный отчет.

Анкета включала 79 вопросов. Исследование не охватывало временно оккупированные территории, а также территории медицинских учреждений, воинских частей и уголовно-исполнительных учреждений.

Цена сделки по крайней мере вдвое ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,24 млн грн.

Более дорогими конкурентами при очень активных торгах были ВОО "Передовые правовые инициативы", ООО "Форсервис ЮА Сейлз", ООО "Социологическая агентство "Фама", ОО "Центр "Социальный мониторинг", ДВНЗ "Университет банковского дела" и ООО "Инфо Сапиенс".

Учредителями "Центра стратегического развития территорий" из Мелитополя являются Сергей Левченко, Алексей Фокарди, Иван Жокин, Андрей Лось и Андрей Орлов. Фирма основала ГС "Ассоциация малого и среднего бизнеса Украины" совместно с ООО "ССК-Инжиниринг" Левченко, Фокарди, Жокина, Игоря Кастина, Владимира Корниенко и Екатерины Боровиковой.