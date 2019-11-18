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 ЕИБ и ЕБРР выделят 150 миллионов евро на повышение безопасности на дорогах Украины

Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития предоставят по 75 млн евро на реализацию проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

В Министерстве инфраструктуры Украины состоялся семинар по вопросам подготовки к реализации подпроектов в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Данный проект будет реализован в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Каменец-Подольском и Одессе. Основной целью проекта является снижение смертности и травматизма на дорогах путем улучшения дорожной инфраструктуры, инфраструктуры для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 177 млн евро, из которых кредиты ЕИБ – 75 млн евро, ЕБРР – 75 млн евро, а остальные – собственные средства городов, техническая помощь и другие источники финансирования.

Представители ЕИБ сообщили, что также рассматривается возможность запуска второй части Проекта с объемом финансирования 50 млн евро с целью привлечения к участию новых городов Украины. Однако реализация второй части проекта возможна только после использования городами-участниками средств первой части Проекта (177 млн евро).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160290
 
 
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