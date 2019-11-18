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 Мининфраструктуры доработает законопроект о контроле за рынком такси

Мининфраструктуры доработает законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования деятельности по оказанию услуг перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ".

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры по итогам встречи заместителя министра Натальи Форсюк с представителями рынка такси, передает БизнесЦензор.

Форсюк отметила, что новым законопроектом планируется дерегулировать процедуры приобретения права на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ (замена лицензий на сообщения), предоставление "Укртрансбезопасности" полномочий по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об автомобильном транспорте путем осуществления контрольного приобретения услуг", а также предоставления ей функции ведения (администрирования) государственного реестра перевозчиков.

"Отдельное внимание во время встречи было уделено спорным вопросом относительно обязательного страхования пассажиров, введение ответственности информационно-диспетчерских служб и надзора/контроля за такими службами, введение прямого требования к водителям относительно подтверждения их психиатрического здоровья, отсутствия наркозависимости и причастности к преступлениям против жизни и здоровья, а также норм относительно блокировки или исключения из реестра перевозчика за систематические нарушения ПДД и тому подобное", – сказано в сообщении.

По итогам встречи сторонами было решено в недельный срок доработать проект закона с учетом всех комментариев и замечаний.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160288
 
 
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Службой такси должны заниматься только юридические лица, своевременное обновление автопарка, контроль состояния здоровья водителей, технический контроль выезжающего на линию автомобиля все это могут делать юр.лица с большим капиталом.
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