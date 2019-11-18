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 "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить транзит газа на 1 год

ПАО "Газпром" 18 ноября направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В своем предложении "Газпром" указал необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Кроме того среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на "Газпром", а также отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Также "Газпром" ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

"Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу", – уточнили в российской компании.

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Как сообщалось, ранее российский президент Владимир Путин допустил прекращение транзита газу черед Украину после истечения действующего контракта с 1 января 2020 года, пожаловавшись на новые требования НАК "Нафтогаз Украины" в споре с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Ранее Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что украинская компания ожидает встречных предложений от российской стороны после предложения "обнулить взаимные претензии", включая обязательство "Газпрома" выплатить украинской компании $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, по итогам очередного раунда трехсторонних газовых переговоров, который состоялся в Брюсселе 28 октября, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована их результатами, но сохраняет надежду на решение существующих проблем в будущем.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего "пакетного решения" газовых вопросов в отношениях с Украиной.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160284
 
 
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У нас есть Труба, пусть в него качают с такими условиями!
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Ничего в быдлячей наглости "газовой колонки" не изменилось...
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Если Украина стала раком то так к ней и относятся и бросают кости. Радуйтесь. К нормальной стране с таким позорным и даже насмешливым предложением никто и не обратился бы.
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