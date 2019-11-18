 "Энергоатом" сократил производство электроэнергии на 2%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, плановое задание по производству электроэнергии за указанный период в 2019 году перевыполнено на 1,6%.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 53,1%, что на 0,1 п.п. меньше январе-октября 2018 года.

Электростанции госпредприятия за отчетный период отпустили 63,17 млрд кВт-ч, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Объем капитальных вложений за десять месяцев составил 10,25 млрд грн против 9,27 млрд грн в январе-октябре 2019 года, финансирование капвложений – 12,47 млрд грн против 9,98 млрд грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 66,5%, что на 1,2 п. п. меньше, чем в январе-октябре 2018 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки был равен 67,8%, что на 0,8 п. п. меньше показателя того же периода прошлого года.

В работе АЭС Украины за 10 месяцев 2019 года зафиксировано 11 нарушений против 19 нарушений за десять месяцев 2018 года.

По итогам отчетного периода общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 1 385,78 суток, против 1 320,44 суток за аналогичный период 2018 года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативные значения, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2018 году сократил производство электроэнергии на 1,4% (на 1,16 млрд кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 84,63 млрд кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.