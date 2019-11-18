 Крупные сети АЗС начали повышать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сети Glusco и UPG подняли цены на 23 и 20 коп. – до 11,17 и 11,20 грн за литр соответственно.

В столичной сети KLO газ подорожал на 15 копеек – до 12,14 грн/л.

В сетях SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Параллель", BVS и Mango автогаз подорожал в пределах 10 коп./л.

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 18 ноября выросла на 3 копейки – до 11,50 грн/л.

Оптовые цены автогаза начали рост с конца октября. За этот период цена ресурса выросла на 4% (700 грн за тонну) – до 18 659 грн/т.