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 Крупные сети АЗС начали повышать цены на автогаз

Розничные сети в период с 15 по 18 ноября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-20 копеек за литр, тогда как в последние недели его стоимость на АЗС снижалась.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сети Glusco и UPG подняли цены на 23 и 20 коп. – до 11,17 и 11,20 грн за литр соответственно.

В столичной сети KLO газ подорожал на 15 копеек – до 12,14 грн/л.

В сетях SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Параллель", BVS и Mango автогаз подорожал в пределах 10 коп./л.

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 18 ноября выросла на 3 копейки – до 11,50 грн/л.

Оптовые цены автогаза начали рост с конца октября. За этот период цена ресурса выросла на 4% (700 грн за тонну) – до 18 659 грн/т.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160281
 
 
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