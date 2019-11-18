 Китай снизил ставку краткосрочного финансирования впервые с 2015 года

Народный банк Китая принял решение снизить ставку 7-дневного обратного репо до 2,50% с 2,55%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, такой шаг воодушевил китайский рынок облигаций.

Двумя неделями ранее центробанк Китая снизил среднесрочную ставку кредитования на аналогичную величину.

Оба снижения повышают вероятность того, что регулятор на этой неделе снизит новую базовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR), которая служит ориентиром для ставок по ипотечным кредитам для многих банков, для того чтобы высвободить средства для сегментов экономики, нуждающихся в займах.

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Народный банк Китая сообщит о решении относительно месячной ставки LPR в среду, 20 ноября. Годовая ставка на данный момент находится на уровне 4,2%, а пятилетняя – 4,85%.

Вышедшие на прошлой неделе данные показали, что рост промышленного производства Китая в октябре замедлился значительно больше, чем ожидалось, на фоне ослабления внутреннего и глобального спроса и углубления последствий торговой войны с США.