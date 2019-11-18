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 Россия вернула Украине захваченные в Керченском проливе военные корабли

Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные россиянами с применением оружия в районе Керченского пролива, направляются домой.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-Морских сил Украины, передает БизнесЦензор.

"Сегодня, 18 ноября, в акватории Черного моря начат процесс по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", – сказан в сообщении.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также членов их команд.

После этого Евросоюз ввел санкции против восьми россиян в связи с атакой на украинские корабли в Керченском проливе.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США также внесло шесть российских граждан и восемь организаций в санкционный список в ответ на продолжающуюся и продолжающуюся агрессию России в Украине.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). В Украину 24 военных моряка вернулись 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160271
 
 
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