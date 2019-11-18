 МАУ отменила часть рейсов из Киева в Запорожье

Об этом сообщает пресс-служба КП "Международный аэропорт Запорожье", передает БизнесЦензор.

"Уважаемые пассажиры! Сообщаем Вам, что с 18 ноября руководство авиакомпании "Международные авиалинии Украины" приняло решение отменить рейсы PS088 (Запорожье-Борисполь) и PS087 (Борисполь-Запорожье). Просим Вас обратить внимание на эти изменения", – сказано в сообщении.

По данным на сайте МАУ, ранее авиакомпания предлагала два рейса в день по маршруту Киев - Запорожье – утренний PS87 и вечерний PS 85.Также осуществлялось два рейса в обратном направлении – утренний PS 86 и дневной PS 88. Теперь в системе бронирования авиакомпании доступны только рейсы PS 85 Киев-Запорожье с вылетом в 20:10 и PS 86 Запорожье-Киев с вылетом в 6:45.

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Как сообщалось, ранее МАУ из-за убыточности закрыла рейсы в казахстанские города Алматы и Нур-Султан. Также авиакомпания анонсировала масштабное изменение полетной программы с 16 ноября 2019 года, которая включает прекращение полетов из Киева в Пекин, Ригу, Минск, Амман и сокращение частоты полетов по ряду внутренних и международных маршрутов средней протяженности.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины"закончила 2018 год с чистым убытком 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

Ранее руководство МАУ неоднократно требовало предоставления государством компенсаций убытков, поясняя их необходимостью облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высокими акцизами на авиационное топливо и завышенными ставками на аэронавигационное обслуживание.