 Госпродпотребслужба запустит электронную систему для выдачи ветеринарных сертификатов

Об этом сообщила врио главы Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко на прес-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шевченко также представила электронную систему выдачи ветеринарных документов и предоставления административных услуг – Единый государственный реестр ветеринарных документов.

По словам главы Госпродпотребслужбы, это позволит бизнесу сэкономить время и средства, которые тратятся на оформление таких документов.

"Часто наш бизнес сталкивается с тем, что при технических ошибках в документах очень часто машины с грузом возвращаются из-за границы. Кроме того, некоторые страны требуют оформления сертификатов с переводом на их язык, а это значительно усложняет ведение бизнеса и предполагает расходование дополнительных средств", – отметила Шевченко.

Глава ведомства сообщила, что со следующего года выдача международных ветеринарных документов будет осуществляться через электронную систему, которая, в частности, будет предусматривать возможность перевода документов на разные языки.

"Это, соответственно потребует ресурсов с нашей стороны в части постоянного отслеживания законодательства других стран, но мы готовы на это идти", – заверила Шевченко.

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В свою очередь директор Государственного предприятия "Агентство по идентификации и регистрации животных" Игорь Клименок сообщил, что в 2020 году также будут созданы электронные кабинеты для субъектов хозяйствования, которые занимаются животноводством.

"Идея заключается в том, чтобы функционирование всех документов сводилось в одну систему. Это упростит прохождение самой процедуры выдачи документов. Если субъект хозяйствования сможет самостоятельно заполнять страницы – это уменьшит время заполнения соответствующих граф инспекторами", – пояснил Клименок.

По его словам, любой зарегистрированный субъект хозяйствования через личный кабинет будет иметь доступ ко всем базам данных.

"Достаточно оформить одну заявку через личный кабинет, чтобы инспектор понимал, какой груз будет отправляться. Это позволит быстрее и качественнее обработать все ветеринарные документы", – отметил Клименок.

Также он отметил, что в персональный кабинет аккумулироваться информация из всех источников, которые есть, и будут созданы в будущем: Единого государственного реестра животных, Единого государственного реестра ветеринарных документов, инспекционной системы и системы ветконтроля.