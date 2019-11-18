 HP отказалась от сделки с Xerox на $30 миллиардов

В письме HP главному исполнительному директору Xerox Джону Висентину говорится, что предложение "существенно недооценивает HP и не отвечает интересам ее акционеров", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Xerox на прошлой неделе сделал предложение о покупке HP за $33 млрд, или $22 в расчете на акцию, – $17 денежными средствами и 0,137 акции Xerox за бумагу HP.

Рыночная стоимость Xerox составляет $8,4 млрд, тогда как HP оценивается в $30 млрд.

В письме HP отмечается, что Xerox потребуется заимствовать существенный объем средств для завершения предложенной сделки.

"Совет директоров также считает характер предложения крайне условным и неопределенным, в том числе с учетом потенциальных последствий огромного объема задолженности объединенных компаний", – говорится в письме.

В то же время совет директоров HP не исключил возможности слияния двух компаний и сообщил, что открыт для переговоров с Xerox.

"Мы осознаем потенциальные преимущества объединения, мы открыты для того, чтобы узнать, может ли слияние с Xerox представлять ценность для акционеров HP", – отмечается в письме.

Годовая выручка Xerox составляет порядка $10 млрд. Выручка HP в прошлом году равнялась $58 млрд, из которых почти две трети пришлось на персональные компьютеры. Тем не менее, 71% операционной прибыль пришлось на подразделение, выпускающее принтеры и картриджи для них.