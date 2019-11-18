 Нацбанк разрешит снимать наличные с банковского счета в кассах кафе и магазинов

Соответствующие изменения планируется внести в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", – сказано в сообщении.

Как отмечает НБУ, соответствующие нормы также предусмотрены внесенными Верховной Радой изменениями в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Кроме того, Национальный банк планирует урегулировать вопросы осуществления операций с наличными для дальнейшего перевода средств субъектами хозяйствования, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги (на основании выданной Национальным банком лицензии на осуществление таких операций).

Это изменение соответствует нормам закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", отмечают в НБУ.