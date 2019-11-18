 Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $190 миллионов за неделю

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе, $60 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), а еще $131,8 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В то же время продажу валюты на межбанке на минувшей неделе Нацбанк не осуществлял.

В итоге в целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $5,18 млрд, продал – $479,23 млн.

Как сообщалось, неделей ранее, с 4 по 8 ноября, НБУ купил на межбанковском валютном рынке $372 млн.