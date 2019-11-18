 "Укрэксимбанк" прокомментировал задержание своего главы

Об этом говорится в сообщении наблюдательного совета и правления государственного банка, передает БизнесЦензор.

"Комментируя информацию о задержании председателя правления банка Александра Гриценко, сообщаем, что наблюдательный совет и правление банка продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме", – сказано в сообщении.

Банк также обязуется содействовать правоохранительным органам и предоставит всю необходимую информацию для объективного выяснения обстоятельств дела.

"Банк высоко ценит собственную репутацию надежного и прозрачного банка и действовать в соответствии с лучших практик корпоративного управления. Наблюдательный совет совместно с Правлением банка обеспечит продолжение бесперебойной работы банка", – подчеркнул и.о. председателя наблюдательного совета Стивен Фишер.

Как сообщалось, глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан 16 ноября сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в субботу в Киеве в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

По данным следствия, Гриценко, злоупотребляя своим служебным положением, вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

Напомним, Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.