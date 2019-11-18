[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.07 26.43
 Власть, Энергетика
  100  0
Все про:газопровод (637) газохранилище (313) Польша (836)

 Польша накопила в украинских хранилищах 400 миллионов кубометров газа

Страны Центрально-Восточной Европы готовятся к возможной газового кризиса, вызванного действиями России, поэтому Польша накопила в украинских газохранилищах около 400 млн кубометров газа.

Об этом заявил вице-президент польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Еще никогда страны Центрально-Восточной Европы не имели газохранилищ, заполненных на 100%, на немецком рынке это было, как правило, 60%. Европа ждет кризис, который снова может вызвать поставщик с востока", – отметил Возняк.

Глава польской компании отметил, что PGNiG хочет иметь в своих хранилищах допольнительный запас газа в объеме более 500 млн кубометров газа больше. При этом польская компания уже накопила также 400 млн кубометров газа в хранилищах в Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160180
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Азовское море Беларусь ГПУ ГСЧС Донбасс корабль Пристайко Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх