 Польша накопила в украинских хранилищах 400 миллионов кубометров газа

Об этом заявил вице-президент польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Еще никогда страны Центрально-Восточной Европы не имели газохранилищ, заполненных на 100%, на немецком рынке это было, как правило, 60%. Европа ждет кризис, который снова может вызвать поставщик с востока", – отметил Возняк.

Глава польской компании отметил, что PGNiG хочет иметь в своих хранилищах допольнительный запас газа в объеме более 500 млн кубометров газа больше. При этом польская компания уже накопила также 400 млн кубометров газа в хранилищах в Украине.