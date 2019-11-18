 МВД объявило в розыск бывшего нардепа Святаша. ФОТО

Соответствующую информацию обнародовало МВД, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Данные о розыске Святаша размещена в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".

Бывший депутат разыскивается по ст. 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации). Датой его исчезновения указано 8 ноября 2019 года.

Как сообщалось, ранее прокуратура объявила подозрение бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в деле по факту завладения 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка".

По данным следствия, бывший депутат, действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн.

прокуратура Киева объявила подозрение бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в деле по факту завладения 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка".

По данным следствия, бывший депутат, действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн.