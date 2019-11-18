 Гончарук назначил свою соратницу представителем Кабмина в Раде

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Елена за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты в этом направлении. Убежден, что наше сотрудничество будет весьма эффективной и иметь конкретные результаты", – заверилГончарук.

Согласно приведенным данным, Елена Шуляк является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До этого занимала должности члена правления, руководителя сектора "Строительство" BRDO, генерального директора ООО "Мидланд Девелопмент Украина" и ряд других должностей в бизнес-сегменте.

Кроме этого, Шуляк на общественных началах занимала должность вице-президента Союза украинских предпринимателей СУП и вице-президента Young Presidents 'Organization.

Как сообщалось, в конце минувшей недели народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Напомним, нынешний премьер-министр Алексей Гончарук ранее возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO).