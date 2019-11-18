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 Лукашенко раскритиковал экономические отношения с Россией: "Нахрена нужен такой союз"

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на тон, что Россия каждый год выдвигает республике новые условия.

Об этом президент Беларуси заяивил журналистам в воскресенье в Минске, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Запад.

"Когда ты вступаешь в какое то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией, – ред). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена нужен тогда такой союз", – сказал Лукашенко.

В то же время президент Беларуси добавил, что у республики с Россией "бешеная напряженка" в отношениях, но подчеркнул, что это характерно для братских стран.

"У нас масса, громадье вопросов, и очень много вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, допустим, по газу", – сказал Лукашенко.

Поскольку, продолжил президент страны, вопросов много, то есть впечатление, что "напряженка с Россией бешеная".

"Да, у нас напряженка, но эта напряженка характерна только братским, дружеским странам", – сказал Лукашенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160173
 
 
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