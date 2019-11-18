 Сегодня суд изберет меру пресечения задержанному главе "Укрэксимбанка"

Об этом сообщил журналистам его адвокат Денис Демин, передает БизнесЦензор со ссылкой на 5 канал.

"Было вручено подозрение – с нарушениями, и мы это отметили... 78 страниц подозрения. Я не могу вам разглашать тайну досудебного расследования, но могу сказать, что там намешано абсолютно все. С 2013 года где-то по настоящее время... В банке относительно-коллегиальная система принятия решений. Неизвестно еще, будут ли у следствия вопросы еще к кому-то в банке", – сказал адвокат.



Демин добавил, что меру пресечения для Гриценко будут избирать 18 ноября. По предварительным данным, этим будет заниматься Печерский райсуд Киева.



Напомним, глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в субботу в Киеве в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

По данным следствия, Гриценко, злоупотребляя своим служебным положением, вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

Напомним, Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.