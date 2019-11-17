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 Минздрав дополнительно профинансирует лечение за границей для 100 украинцев

Министерство здравоохранения Украины дополнительно профинансирует лечение за рубежом для 100 украинцев на общую сумму 200 млн грн.

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время "часа правительства" в Верховной Раде, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Скалецкая отметила, что в следующем году будет возможность запустить трансплантацию в Украине.

"Необходимо систематизировать трансплантацию в Украине. Систематизация заключается в подготовке законопроекта. У нас есть два блока по трансплантологии: первый – пересадка органов и тканей (специалисты, оборудование, система забора, коммуникация с населением). Это серьезный кусок работы. Мы понимаем, как его организовать, и в следующем году в рамках выделенного бюджета (112 млн грн) мы сможем запустить эту систему. Второй – пересадка костного мозга. Этот вид трансплантации имеет большие шансы быть запущенным быстрее, чем трансплантация органов. Мы ведем переговоры с международными организациями, которые могут нам помочь в получении необходимых средств и в настройке внутренних регуляций", – сказала Скалецкая.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160144
 
 
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