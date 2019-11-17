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 Германия с 2021 года отменит "налог солидарности" для большинства жителей

Большинство жителей Германии с 2021 года будут освобождены от уплаты "взноса солидарности с новыми федеральными землями". Согласно решению Бундестага, от уплаты этого налога освободят примерно 90% налогоплательщиков. Еще 3,5% будут по-прежнему платить его в полном объеме, а 6,5% - частично, в зависимости от уровня доходов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

Это стало возможно благодаря тому, что германское единство продвинулось далеко вперед, заявил министр финансов страны Олаф Шольц. Отказ от налога "является также знаком успеха воссоединения Германии".

"Налог солидарности" был введен после воссоединения Германии для финансирования проектов восстановления новых федеральных земель (территории бывшей ГДР). С 1998 года его размер составлял 5,5% от суммы подлежащего уплате подоходного налога (для физлиц) и налога на прибыль (для юрлиц).

По итогам 2018 года поступления в бюджет от "взноса солидарности" составили 18,9 млрд евро. Его частичная отмена сократит размер сборов на 10,9 млрд евро с 2021 года.

От налога будут полностью освобождены семьи с двумя детьми, имеющие совокупную годовую зарплату-брутто до 151 тыс. евро, а также одинокие граждане с доходом ниже 73 тыс. евро. Ощутимее всего выиграют налогоплательщики со средним доходом, отмечает DW.

Отмена "взноса солидарности с новыми федеральными землями" для большинства налогоплательщиков была предусмотрена в федеральном бюджете Германии на 2020-2023 годы., проект которого был принят в июне.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160143
 
 
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