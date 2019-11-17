 Верховная Рада запустила новую версию своего сайта. ФОТО

Об этом сообщает AIN, передает БизнесЦензор.

Новая версия доступна по адресу mportal.rada.gov.ua и пока находится в бета-версии.

Сайт разработали с учетом требований "Дизайн-системы государственных сайтов", по которой работают порталы МОН, Правительственный портал и так далее.

На сайте появилась адаптивная верстка.

Переработана систему поиска.

Доработана подписка на "Парламентский дайджест" - на почту будут приходить топ-новости и другие сообщения от ВР.

Создан новый раздел "Пресс-центр" с новостями для изданий, медиатекой, обзором газеты "Голос Украины".

Добавлен шеринг публикакий в Facebook, Messenger, Twitter и Telegram.

Переработан раздел "Пленарная неделя" - в порядке принятия законопроектов и результатах теперь проще ориентироваться.

Запущено табло, которое показывает присутствие депутатов в начале заседаний.

На сайт выводится трансляция канала RadaTV.

Пока что новый портал работает в бета-режиме - часть функциональных меню не активны, некоторые ссылки ведут на старую версию. Разработчики принимают фидбек на отдельной странице.

Разработчики нового портала ВР - украинская IT-компания kitsoft (ООО "Кiтсофт"), которая занимается проектами в сфере электронного госуправления. Ранее она создавала сайты Минагрополики, Минэкологии, МОН, Казначейской службы, Правительственный портал, сайт для демонстрации работы USAID и так далее.

Сколько стоила разработка, точно неизвестно. Подходящий по описанию договор заключило Управление делами ВР в декабре 2018 года. Но не с ООО "Китсофт", а с ее материнской компанией - ООО "Комп’ютерні інформаційні технології", которая тоже активно участвует в гостендерах по электронным услугам и имеет тех же основателей.

Предмет контракта: "покупка программных модулей и их установка для структурирования и дизайна официального веб-портала ВР". Сумма - 3,29 млн грн. Были ли какие-то расходы сверх, установить не удалось.