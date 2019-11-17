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 Верховная Рада запустила новую версию своего сайта. ФОТО

Верховная Рада Украины запустила новую версию своего сайта.

Об этом сообщает AIN, передает БизнесЦензор.

Новая версия доступна по адресу mportal.rada.gov.ua и пока находится в бета-версии.

Верховная Рада запустила новую версию своего сайта 01

Сайт разработали с учетом требований "Дизайн-системы государственных сайтов", по которой работают порталы МОН, Правительственный портал и так далее.

Верховная Рада запустила новую версию своего сайта 02

  • На сайте появилась адаптивная верстка.
  • Переработана систему поиска.
  • Доработана подписка на "Парламентский дайджест" - на почту будут приходить топ-новости и другие сообщения от ВР.
  • Создан новый раздел "Пресс-центр" с новостями для изданий, медиатекой, обзором газеты "Голос Украины".
  • Добавлен шеринг публикакий в Facebook, Messenger, Twitter и Telegram.
  • Переработан раздел "Пленарная неделя" - в порядке принятия законопроектов и результатах теперь проще ориентироваться.
  • Запущено табло, которое показывает присутствие депутатов в начале заседаний.
  • На сайт выводится трансляция канала RadaTV.

Верховная Рада запустила новую версию своего сайта 03

Пока что новый портал работает в бета-режиме - часть функциональных меню не активны, некоторые ссылки ведут на старую версию. Разработчики принимают фидбек на отдельной странице.

Верховная Рада запустила новую версию своего сайта 04

Разработчики нового портала ВР - украинская IT-компания kitsoft (ООО "Кiтсофт"), которая занимается проектами в сфере электронного госуправления. Ранее она создавала сайты Минагрополики, Минэкологии, МОН, Казначейской службы, Правительственный портал, сайт для демонстрации работы USAID и так далее.

Сколько стоила разработка, точно неизвестно. Подходящий по описанию договор заключило Управление делами ВР в декабре 2018 года. Но не с ООО "Китсофт", а с ее материнской компанией - ООО "Комп’ютерні інформаційні технології", которая тоже активно участвует в гостендерах по электронным услугам и имеет тех же основателей.

Предмет контракта: "покупка программных модулей и их установка для структурирования и дизайна официального веб-портала ВР". Сумма - 3,29 млн грн. Были ли какие-то расходы сверх, установить не удалось.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160139
 
 
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И что это меняет? Суть та же, правда теперь эти гиены станут адаптивные.
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