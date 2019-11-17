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Все про:ЕБРР (433) малый бизнес (52) Евросоюз (1988)

 Малый бизнес в Украине сможет получить финансовую поддержку по программе ЕБРР

Представители малого бизнеса в Украине смогут воспользоваться новыми финансовыми возможностями в размере до 120 млн евро в рамках программы, которую организовали ЕС, Европейский банк реконструкции и развития и его банки-партнеры.

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине, передает БизнесЦензор.

Новые средства в местной валюте обеспечат эквивалент размером почти в 70 млн евро в рамках инициативы EU4Business.

Три местных банка уже стали участниками программы. Ожидается, что в будущем к программе присоединится еще большее количество местных финансовых институтов.

Средства будут предоставлять местному малому бизнесу для осуществления инвестиций и оборотного капитала.

Отмечается, что малые и средние предприятия двигают вперед местную экономику и обеспечивают почти 80% рабочих мест в стране. Кредиты в местной валюте защитят их от нестабильности обменного курса.

Цель инициативы EU4Business - улучшить доступ малых и средних предприятий Украины к финансам и бизнес-знаний с помощью консультационных услуг, финансирования и обучения. Также инициатива помогает бизнесу создавать рабочие места, предоставляя ему новые навыки и поддерживая его амбиции по экспорту своей продукции на крупнейший соседний рынок, а именно единый рынок ЕС, который насчитывает более 500 млн потребителей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160131
 
   
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