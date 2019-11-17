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 Nissan отзовет более 450 тысяч автомобилей по всему миру

Nissan планирует отозвать более 450 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на AP, передает БизнесЦензор.

Представители компании уточнили, что антиблокировочный насос тормозного привода может протекать на печатную плату, вызывая электрические замыкания и возгорания.

Отзыву подлежат кроссоверы Murano 2015-2018 годов выпуска и седаны Maxima 2016-2018 годов выпуска, а также внедорожники Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder 2017-2019 годов.

Nissan третий раз отзывает машины по этой причине, и компания продолжает расширять количество затронутых моделей. Во время прошлых отзывных кампаний были заменены только некоторые насосы, теперь же дилеры планируют поменять их на всех отозванных автомобилях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160071
 
 
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