 Зеленский подписал закон о штрафах за перевозку детей без автокресел

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает БизнесЦензор.

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях новыми частями, согласно которым нарушение правил перевозки детей влечет наложение штрафа на водителя в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

На органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

Действующим законодательством не была предусмотрена норма, устанавливающая ответственность за нарушение правил перевозки детей. Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, перевозящих детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

В подпунктах "б-г" пункта 21.11 Правил дорожного движения определено, что запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток.