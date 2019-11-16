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 Кабмин назначил нового руководителя морпорта "Пивденный"

Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность исполняющего обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Пивденный" Олейника Александра Александровича.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Министерства инфраструктуры Украины, передает БизнесЦензор.

Соответствующее кадровое решение было принято на заседании правительства 15 ноября.

Александр Олейник до этого являлся директором ГП "Мариупольский морской торговый порт".

Ранее министр инфраструктуры Украины своим приказом уволил с 4 ноября с занимаемой должности и.о. директора ГП МТП "Пивденный" Анатолия Яблуновского.

Реакцией на это решение стало то, что портовики ГП МТП "Пивденный" выступили против увольнения Яблуновского - начался сбор подписей в поддержку прежнего руководителя. Кроме того, портовики провели митинг на площади Победы в Южном, где также высказались против решения Министерства инфраструктуры. Свою инициативу работники госстивидора аргументировали тем, что за период руководства предприятием Яблуновским ГП начало демонстрировать рекордные объемы перевалки грузов, что, в свою очередь, гарантирует занятость портовикам и высокий уровень зарплат.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160068
 
 
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