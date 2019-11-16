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Все про:аэропорт (721) доходы (272) Львов (468) финплан (102)

 Аэропорт "Львов" планирует получить 650 миллионов доходов в 2020 году

Правительство утвердило финансовый план государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого" на 2020 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-слудбы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Финансовым планом предприятия предусмотрено получение чистого дохода от реализации продукции в размере 620 3 млн грн, всего доходов - в размере 650,5 млн грн. Чистая прибыль планируется в размере 92,6 млн грн. В Государственный бюджет Украины и целевые фонды предполагается направить 220,8 млн грн", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил положительные показатели работы аэропорта.

"Благодаря профессиональной работе руководителя предприятия и его команды МА "Львов" им. Даниила Галицкого" в октябре 2019 года продемонстрировал рост пассажиропотока на 44,6% по сравнению с октябрем прошлого года и рост на 24% количества рейсов, мы ожидаем дальнейшей положительной динамики показателей", - сказал Криклий.

Финансовый план предприятия предусматривает капитальные инвестиции на 2020 год в объеме 81,1 млн грн (без НДС).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160067
 
 
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