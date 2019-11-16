[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.07 26.43
 Власть, Транспорт
  833  1
Все про:назначение (457) Укравтодор (342)

 Новым главой "Укравтодора" назначен депутат от партии Зеленского

Кабинет министров на закрытом заседании 15 ноября назначил Александра Кубракова на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Как сообщает пресс-служба правительства, Кубраков был определен победителем конкурса на эту должности, передает БизнесЦензор.

"Качественные дороги - один из наших топ-приоритетов. В следующем году правительство заложило 33,4 млрд грн на ремонт и содержание дорог государственного значения, вдвое увеличили сумму на безопасность дорожного движения. За следующие пять лет мы планируем привести к нормативному состоянию 24 тыс. км дорог национального значения. Такие же амбициозные планы у нас и по восстановлению местных дорог. Чтобы все это воплотить, нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве "Укравтодора". Господин Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь", – прокомментировал назначение премьер-министр Алексей Гончарук.

Первоочередной задачей "Укравтодора" Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Глава "Укравтодора" также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

В ближайшее время, по словам Кубракова, также планируется объявление международного тендера на достройку запорожского моста и подписание кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 900 млн евро. Для увеличения финансирования Дорожного фонда правительство будет привлекать средства иностранных партнеров.

Александр Кубраков – народный депутат Украины 9 созыва от партии "Слуга народа" (№30 в списке). Ранее он возглавлял  сектор "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)", которым до назначения главой правительства руководил Алексей Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160062
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коли буде звільнено керівника служби автомобільних доріг Львівщини Кандибора Р. В., вірного пса Синютки і Порошенка ?! Дороги після їх ремонту і однієї зими не витримують, всьо тринькають по кишенях ?!
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Азовское море Беларусь ГПУ ГСЧС Донбасс корабль Пристайко Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх