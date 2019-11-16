[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
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 Энергетика, Коммунальные услуги
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 Кабмин отменил предельный уровень тарифов на отопление и горячую воду

Кабинет министров на закрытом заседании в пятницу, 15 ноября, принял решение "О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года №560", которым устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды, передает БизнесЦензор.

Отменным постановлением №560 Кабмин Владимира Гройсмана установил предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1 400 грн (с НДС) за 1 Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 грн (с НДС) за 1 кв. м (без приборов учета).

Также был установлен предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн (с НДС) за кубометр при условии подключения полотенцесушителей, и 75,74 грн (с НДС) за кубометр при отсутствии полотенцесушителей.

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из экономически необоснованных ставок тарифов", – сказано в сообщении.

В Минэнерго утверждают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения.

Кроме того, с соответствующей просьбой к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины.

По оценке правительства, средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составлял 1 807 грн за Гкал, а ограничение тарифа в соответствии с отмененным постановлением привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года на сумму 7 млрд грн.

Как сообщалось, постановлением №560 от 26 июня 2019 года Кабинет министров ввел предельный уровень цен на 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления для городов областного значения и Киева на уровне 1,4 тыс. грн.

Как пояснял премьер-министр Владимир Гройсман, ограничение цен на тепло было призвано побуждать местные власти вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ, а также обусловлено снижением цен на газ.

Гройсман также поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго на предмет объективности существующей стоимости тепла и воды, а также опубликовать реестр их собственников.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3160028
 
 
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правильно. полностью поддерживаю политику зекоманды.
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правильно! давить этих зебилов тарифами.. чтобы меньше смотрели "игру" на пианино и больше пахали Кабмин отменил предельный уровень тарифов на отопление и горячую воду - Цензор.НЕТ 6313
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Классные ребята. Обещали снижать тарифы
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общем как всегда...импортный газ дорожает - тарифы растут, импортный газ дешевеет - тарифы растут.
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И сколько теперь средневзвешенная будет стоить? 2500? Больше?
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