 ЕИБ прекратит финансировать проекты в сфере ископаемого топлива

Об этом сообщается в пресс-релизе банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Под запрет попадут и газовые проекты, которые не предусматривают технологии улавливания углерода. С конца 2020 года банк решил всю свою финансовую деятельность согласовывать с целями Парижского соглашения по климату.

Совет директоров ЕИБ принял такое решение по итогам 11-часового заседания, которое стало третьим с сентября в попытках достичь консенсуса, поскольку между государствами-членами банка существовали разногласия по этому вопросу.

"Климат является главным вопросом политической повестки дня в наше время", - сказал президент ЕИБ Вернер Хойер.

Он привел оценки ученых, согласно которым, к концу текущего столетия ожидается повышение температуры на 3-4 градуса Цельсия. Если это произойдет, значительные части нашей планеты станут непригодными для жизни, что будет иметь катастрофические последствия для людей во всем мире.

"Банк Евросоюза уже много лет является климатическим банком Европы. Сегодня он решил сделать качественный скачок в своих амбициях. Мы прекратим финансирование ископаемого топлива и запустим самую амбициозную климатическую инвестиционную стратегию среди всех государственных финансовых учреждений", - заявил Хойер.

Читайте также: Европейский инвестиционный банк может отказаться от проектов в газовой отрасли

Совет директоров ЕИБ традиционно стремится к единогласному принятию решений, но в данном случае членам банка неоднократно не удавалось достичь консенсуса. В результате для утверждения новой политики ЕИБ требовалось "двойное большинство": ее должны были одобрить не менее 10 членов, на которых приходится не менее половины капитала банка.

За новую стратегию проголосовали 19 стран-членов вместе с Европейской комиссией. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), против выступили Польша, Румыния и Венгрия, а еще шесть членов воздержались.

С 2013 года ЕИБ выделил кредиты на сумму 13,4 млрд евро на инфраструктурные проекты в сфере углеводородов, из которых более 9 млрд евро пришлось на газопроводы и распределительные сети. При этом за последние пять лет банк предоставил свыше 65 млрд евро на возобновляемую энергетику и повышение энергетической эффективности.