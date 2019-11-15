 Киев планирует выделить 83 миллиарда на развитие транспортной инфраструктуры за пять лет

Об этом говорится в сообщении Киевсовета, передает БизнесЦензор.

Программа направлена ​​на развитие устойчивой мобильности, то есть сосредотачивается на инфраструктуре для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, в то время как ранее значительное внимание уделяли только развитию новых автодорог и автомобилецентризму.

В частности, определен следующий порядок приоритетности участников дорожного движения маломобильных групп населения: пешеходы, велосипедисты, общественный транспорт, грузовой транспорт, движущийся индивидуальный транспорт, стоящий индивидуальный транспорт.

Приоритет будет предоставляться развитию электротранспорта, в планах - объединить левобережную и правобережную трамвайные сети.

"В этой программе мы не просто декларируем, а по шагам детализировали новый принцип организации пространства: не город для машин, а город для людей. И чем менее мобильный участник движения, тем больше преимуществ он должен иметь. В такой системе координат будет развиваться общественный транспорт: обновление подвижного состава, строительство метро на Виноградарь и на Троещину, создание удобных пересадочных узлов с городской электричкой", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

Кроме того, целевая программа имеет целью изменить модель управления транспортной инфраструктурой города. Речь идет о внедрении систем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и электронного билета с широким набором тарифов. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена.

"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 83,4 млрд грн. Большую часть - 76,1 млрд грн - будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание, традиционно, будет уделено капитальному ремонту столичных дорог. Также будем устанавливать квоты на паркоместа в центре и повышать комфорт общественного транспорта. Это будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей", - отметил исполняющий обязанности директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета Иван Шпилевой.

Кроме того, в рамках развития городского общественного транспорта город должен до 2023 года закупить более 400 единиц трамваев, троллейбусов и электробусов.