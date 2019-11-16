[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.08 26.42
 Технологии, Корпоративные отношения
  76  0
Все про:тестирование (60) социальные сети (410) Instagram (67)

 Instagram начала глобальное тестирование интерфейса без отображения лайков

Принадлежащая Facebook социальная сеть Instagram приступила к глобальному тестированию функции, скрывающей лайки. Пользователи, участвующие в тестировании, по-прежнему смогут видеть количество полученных лайков в их собственных публикациях, но не в чужих.

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

О том, что Instagram тестирует новый дизайн, где будет отсутствовать счетчик лайков под фотографиями и видео, стало известно в апреле. В мае соцсеть начала тестирование функции в Канаде, а затем оно распространилось еще на шесть стран, а на днях к тесту присоединились американцы.

Мотивация, стоящая за этими изменениями, заключается в том, чтобы снизить социальное давление и побудить пользователей сосредоточиться непосредственно на контенте, а не мыслях о том, сколько лайков соберет та или иная фотография.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159998
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТехнологии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Балаклея взрыв ВР Газ Зеленский Кабмин Киев правоохранительные органы США
 
 
 
 
 
 вверх