[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.13 26.49
 Финансы, Корпоративные отношения
  284  1
Все про:банки (3595) Ивченко (1) ликвидация (232) Фонд гарантирования вкладов (892)

 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка бывшего главы "Нафтогаза"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам АО "Еврогазбанк" в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 14 ноября поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО "Еврогазбанк", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, за период 2012-2014 годов из банка было выведено 3,3 млрд грн средств путем кредитования структур косвенно связанных с менеджментом банка.

"Еврогазбанк" основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами по итогам второго квартала 2014 года являлись бывший глава "Нафтогаза Украины" в 2014-2015 годах Алексей Ивченко (39,6296%), его жена Галина Ивченко (31,9574%) и дочь Христина Ивченко (17,7778%).

Национальный банк Украины (НБУ) 17 ноября 2014 года принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Еврогазбанка".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159993
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не может быть,такой патриот был,что похерил газовый долгосрочный договор по 50$.
Большой друг и соратник Ющенко.
Где этот бродяга сам-то? Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка бывшего главы "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3562
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Балаклея ВР Донбасс Зеленский Киев Путин Россия Слуга народа США
 
 
 
 
 
 вверх