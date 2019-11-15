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 Власти Киева направят 420 миллионов на систему очистки выбросов завода "Энергия"

В течение 2020 года на столичном мусоросжигательном заводе "Энергия" начнется строительство системы химической очистки дымовых газов. После внедрения системы химической очистки дымовых газов выбросы загрязняющих веществ уменьшатся в 5 раз и будут отвечать европейским экологическим стандартам.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

По словам Пантелеева, общая стоимость работ на следующий год составляет 420 млн грн. В проекте бюджета города Киева на следующий год будет предусмотрено 220 млн грн на эти нужды. Также решается вопрос выделения государством еще 200 млн грн. 

Завод "Энергия" – единственное мусоросжигательное предприятие в Украине, утилизирует 25% твердых бытовых отходов столицы и обеспечивает отоплением и горячей водой почти 300 многоэтажек.

"Энергия" работает в рамках разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, выданное Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

"Однако и столичная власть, и общественность осознают то, что завод является устаревшим объектом, он построен более 30 лет назад. Предприятие необходимо модернизировать и совершенствовать. Мусоросжигательные заводы широко используются в качестве источника теплоснабжения в крупнейших европейских столицах: Копенгагене, Праге, Будапеште, Гамбурге, Барселоне, Вене и других городах. Для Киева завод "Энергия" – важный стратегический объект. Его модернизация, внедрение современной системы очистки выбросов и строительство новых современных экологически безопасных заводов является частью энергетической модернизации столицы и повышения уровня его энергоэффективности и экологической безопасности", – подчеркнул Пантелеев.

Также, по словам Пантелеева, на заводе "Энергия" уже модернизированы три из четырех электрофильтров. Ремонт четвертого электрофильтра будет завершен в следующем году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159992
 
 
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