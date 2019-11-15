[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.13 26.49
 Регуляторная политика, Аграрный рынок
  142  0
Все про:лес (148) Гослесагентство (60)

 Гослесагентство начало публиковать цены на проданную на аукционах древесину

На официальном сайте государственного предприятия "Лесной инновационно-аналитический центр" теперь можно ознакомиться с ценами на древесину, которые сложились по итогам проведенных аукционных торгов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов, передает БизнесЦензор.

Также на портале аукционных торгов обнародованы предложения и график проведения дополнительных аукционов по реализации необработанной древесины текущего квартала и аукционов, запланированных на ноябрь-декабрь 2019 года по реализации древесины на первый квартал 2020 года.

Кроме того, действует Портал тендерных торгов, на котором можно ознакомиться с перечнем товаров и услуг, которые закупают лесохозяйственные предприятия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159990
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Балаклея ВР Донбасс Зеленский Путин Россия Слуга народа США Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх